İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

22.10.2020 18:47
İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]

İzmir'in Menemen ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Menemen ilçesi Türkeli Yıldırım Mahallesi Kavşağında meydana geldi. C.Y. idaresindeki 35 ADU 175 plakalı araç, V.T'nin kullandığı 35 DRE 61 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Neriman O. (82), E.T ve A.G'ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar, daha sonra Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Neriman O. ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR

İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Menemen, İzmir, Kaza, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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