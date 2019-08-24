İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde bir otomobil ile hatlı minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kaza, bugün 19.30 sıralarında Buca ilçesinde bulunan Gaziosmanpaşa Caddesi ile Yavuz Sultan Selim Caddesi'ni birleştiren kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, 35 M 9159 plakalı Okan Bölek idaresindeki Evka 1-Bozyaka SSK hatlı minibüs, kavşaktan Bozyaka yönüne seyrettiği sırada Evka 1 yönünden Buca yönüne seyreden Osman Kerem idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrilirken, otomobil ise yolun yanında bulunan Buca Endüstri Meslek Lisesinin bahçesine daldı. Feci kazayı gören diğer sürücüler hemen durumu polise ihbar etti. Olay yerine sağlık görevlileri, AKS ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kazanın meydana geldiği kavşağa çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, 8 yaralı vatandaş çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaza anında minibüste bulunan Cevher Saat'in hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden Saat morga kaldırıldı. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Mustafa İç - Tolga Tahçı/İHA)