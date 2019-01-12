Son Dakika Haberleri: İzmir'de Feci Kaza: 3 Ölü

İzmir'de Feci Kaza: 3 Ölü

56 dakika önce

İzmir'in Bornova ilçesinde, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrilirken, kazada 3 kişi öldü.

İzmir'de Feci Kaza: 3 Ölü, System.String[]
İzmir'in Bornova ilçesinde, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrilirken, kazada 3 kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre, kaza, dün akşam saatlerinde Bornova ilçesi Sabuncubeli mevkiinde meydana geldi. 35 AC 6030 plakalı otomobilin sürücüsü emekli Abdurrahman Karadağ, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, daha sonrada şarampole devrildi. Bölgeden geçen sürücüler, daha sonra kazayı sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarı üzerine gelen Ekiplerin çalışmasıyla, kaza yapan otomobildeki sürücü Karadağ, eşi Fadile Karadağ (70) ve baldızı Zehra Atay (53) çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Fadile Karadağ ve Zehra Atay'ın hayatını kaybettiğini, sürücü Karadağ'ın ise ağır yaralı olduğunu belirledi. Ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Abdurrahman Karadağ da, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

3 kişinin cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:10 Kaynak: İHA

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