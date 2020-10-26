İzmir'de feci kaza: 3 yaralı - Son Dakika

İzmir'de feci kaza: 3 yaralı
26.10.2020 15:13
İzmir'de Kuzey Ege Otoyolu Belen mevki'inde meydana gelen 2 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralanırken bir araç kullanılmaz hale geldi.
İzmir'de Kuzey Ege Otoyolu Belen mevki'inde meydana gelen 2 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralanırken bir araç kullanılmaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, Aliağa yönüne giden 35 ALN 463 plakalı Citroen marka aracın sürücüsü, aynı yönde seyreden 45 AAB 808 plakalı Hyundai marka araca arkadan çarptı. Kazada araçların sürücüleri ile bir yolcu yaralanırken, yaralılar kaza yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Çaprmanın etkisiyle kullanılamaz hale gelen 45 AAB 808 plakalı aracın görüntüsü ise kazanın vehametini gözler önüne serdi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - İZMİR
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