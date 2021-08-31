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Son dakika haberi... İzmir'de feci kaza: 5 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi... İzmir'de feci kaza: 5 yaralı

31.08.2021 05:26

Son dakika haberi: İzmir'de feci kaza: 5 yaralı İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 3 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı feci kazada 5 kişi yaralanırken, çevre hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İzmir'de feci kaza: 5 yaralı

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 3 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı feci kazada 5 kişi yaralanırken, çevre hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, gece saatlerinde Dedebaşı Mahallesi Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Karşıyaka yönünden Bayraklı istikametine gitmekte olan M. Ö., idaresindeki 35 KOV 48 plakalı otomobil, aynı istikamete gitmekte olan C. K., yönetimindeki 35 KLT 49 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan M. Ö., idaresindeki araç park halindeki otomobil ve kamyonete çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve 110 ekipleri sevk edildi. Kaza neticesinde yaralan M. Ö., A. K., B. B., D. K., ve C. A., ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle trafik bir süreliğine aksarken, olay yerine çağırılan çekici yardımıyla araçlar bulundukları yerden kaldırıldı. Trafik akışı normale dönerken, polis ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi... İzmir'de feci kaza: 5 yaralı
Son dakika haberi... İzmir'de feci kaza: 5 yaralı
Son dakika haberi... İzmir'de feci kaza: 5 yaralı
Son dakika haberi... İzmir'de feci kaza: 5 yaralı

Karşıyaka, Otomobil, İzmir, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... İzmir'de feci kaza: 5 yaralı - Son Dakika


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