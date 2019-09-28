Son Dakika Haberleri: İzmir'de feci kaza: 7 yaralı
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İzmir'de feci kaza: 7 yaralı

1 saat önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde, otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 7 kişi yaralandı.

İzmir'de feci kaza: 7 yaralı, System.String[]

İzmir'in Aliağa ilçesinde, otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Aliağa ilçesi Uzun Hasanlar Yolu Çıtak Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Seyir halinde olan N.T (46) yönetimindeki 45 AT 816 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen N.B. (42) idaresindeki 41 F 2057 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Sürücü N.T.'nin de aralarında olduğu otomobil içerisinde 2'si çocuk toplamda 7 kişi yaralandı. Kazayı görenler, hemen durumu ambulans ve jandarmaya bildirdi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İsmail Hakkı Ergün/İHA)

Aliağa, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 06:05 Kaynak: İHA
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