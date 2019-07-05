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İzmir'de feci kaza: Astsubay ve kayınbabası hayatını kaybetti

1 saat önce

İzmir'de feci kaza: Astsubay ve kayınbabası hayatını kaybetti Beton kamyonu ile çarpışarak hurdaya dönen otomobilde bulunan astsubay ve kayınbabası hayatını kaybettiİZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde otomobil ile beton kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada bir astsubay...

İzmir'de feci kaza: Astsubay ve kayınbabası hayatını kaybetti
Beton kamyonu ile çarpışarak hurdaya dönen otomobilde bulunan astsubay ve kayınbabası hayatını kaybetti
İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde otomobil ile beton kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada bir astsubay ve kayınbabası hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Kemalpaşa ilçesi Ören Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Küçükzeybek idaresindeki 35 DVD 78 plakalı otomobil, Armutlu-Ören yolunda 42 FCV 61 plakalı beton kamyonu ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil adeta hurdaya dönerken, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Ahmet Küçükzeybek ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personeli Astsubay Kıdemli Üstçavuş İsa Tokatlı'yı araçtan ağır yaralı olarak çıkardı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Astsubay Tokatlı ve kayınbabası Küçükzeybek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ankara'da görev yaptığı öğrenilen Astsubay İsa Tokatlı ve kayınbabası Ahmet Küçükzeybek, Kemalpaşa ilçesi Armutlu Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Astsubay Tokatlı'nın naaşını askerler taşırken, tabutuna da Türk bayrağı örtüldü.
İzmir'de feci kaza: Astsubay ve kayınbabası hayatını kaybetti
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:31 Kaynak: İHA
izmir, 3. Sayfa
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