İzmir'de feci kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
1 saat önce
İzmir'de feci kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandıİZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek başka bir otomobil ile çarpıştı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:51 Kaynak: DHA
'de feci kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
İZMİR'in Kemalpaşa
ilçesinde, seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek başka bir otomobil ile çarpıştı. Kazada aynı aileden 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, diğer otomobildeki 1 kişi yaralandı.
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