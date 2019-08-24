İzmir'de feci kaza kamerada: 8 yaralı, 1 ölü

Minibüste can pazarı

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde bir otomobil ile hatlı minibüsün çarpışması sonucunda 8 vatandaş yaralanırken, bir vatandaş hayatını kaybetti.

Kaza bugün 19.30 sularında Buca ilçesinde bulunan Gaziosmanpaşa Caddesi ile Yavuz Sultan Selim Caddesi'ni birleştiren kavşakta meydana geldi. İddiaya göre 35 M 9159 plakalı Okan Bölek idaresindeki Evka 1-Bozyaka SSK hatlı minibüs, kavşaktan Bozyaka yönüne seyrettiği sırada Evka 1 yönünden Buca yönüne seyreden bir otomobilin kendisine çarpması sonucunda kontrolden çıktı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrilirken, otomobil ise yolun hemen yanında bulunan Buca Endüstri Meslek Lisesi'nin bahçesine daldı. Feci kazayı gören diğer sürücüler hemen durumu polise ihbar etti.

Yaralılar çeşitli hastanelere sevk edildi

Olay yerine sağlık görevlileri, AKS 110 ekipleri ve itfaiye ekipleri de sevk edilirken, kazanın meydana geldiği kavşağa çok sayıda ambulans da geldi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, 8 yaralı vatandaş çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaza anında minibüste bulunan bir vatandaşın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Meydana gelen feci kaza sebebiyle trafiğin büyük bir bölümü araç girişine kapatılırken, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.