İzmir'de feci kaza! Karşı şeride geçen kamyon, otomobile çarptı: 1 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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İzmir'de feci kaza! Karşı şeride geçen kamyon, otomobile çarptı: 1 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı

06.06.2022 09:25

İzmir'in Konak ilçesinde yaşanan trafik kazasında, karşı şeride geçen kamyon otomobile çarptı. Kamyonun bariyerleri aşarak alt yola düşmesi sonucu yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 5 kişi de yaralandı.

İzmir'de, Konak yönünden Bayraklı istikametine gitmekte olan Osman Ö. (53) idaresindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen kamyon, bu esnada Mehmet Emin Ç., yönetimindeki otomobile çarptı. Bir süre otomobili sürükleyen kamyon, ardından bariyerleri de aşarak alt yola düştü. Kazayı gören trafikteki sürücüler ve vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

1'İ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, otomobil içerisinde bulunan Hülya Çapkınoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlenirken, sürücü Mehmet Emin Ç., ile araçta bulunan 3 kişinin ve kamyon sürücüsünün yaralandığı tespit edildi. Ambulanslara alınan yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, otomobil sürücüsü Mehmet Emin Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

EKİPLER SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan, kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken, olay yerine gelen savcının incelemelerinin ardından Hülya Çapkınoğlu'nun cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil ve kamyon ise çekici vasıtasıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de feci kaza! Karşı şeride geçen kamyon, otomobile çarptı: 1 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de feci kaza! Karşı şeride geçen kamyon, otomobile çarptı: 1 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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