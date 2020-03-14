İzmir'de feci kaza... Otomobil tramvay yolunu aşıp karşı yola geçti: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de feci kaza... Otomobil tramvay yolunu aşıp karşı yola geçti: 4 yaralı - Son Dakika

İzmir'de feci kaza... Otomobil tramvay yolunu aşıp karşı yola geçti: 4 yaralı

43 dakika önce

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen kazada tramvay yolunu aşarak elektrik direğine çarpan ve ardından karşı yola geçen otomobilin içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı.

İzmir'de feci kaza... Otomobil tramvay yolunu aşıp karşı yola geçti: 4 yaralı, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen kazada tramvay yolunu aşarak elektrik direğine çarpan ve ardından karşı yola geçen otomobilin içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı.


Kaza, gece saatlerinde Alsancak Mahallesi Liman Caddesi Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi yakınlarında meydana geldi. Ömer Ü., idaresindeki 35 AEZ 825 plakalı otomobil, Bornova istikametinden Konak yönüne seyir halindeyken henüz belirlenemeyen sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay yolunu aşarak önce elektrik direğine çarptı ardından karşı yola geçti. Çarpmanın etkisiyle otomobilin tekerleri ve bazı parçaları yola saçılırken, feci kazayı gören diğer sürücüler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza bölgesine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince otomobil içerisinde bulunan 4 yaralıya ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Öte yandan, polis ekipleri kaza bölgesinde önlemler alırken, 4 yaralı hastanede tedavi altına alındı. Yaralılardan yolcu Numan Ç'nin (23) sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:00 Kaynak: İHA
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