Son Dakika Haberleri: İzmir'de Fener Alayı coşkusu
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İzmir'de Fener Alayı coşkusu

1 saat önce

İzmir'de Fener Alayı coşkusuİZMİR - İzmir'in kurtuluş günü 9 Eylül, kentte büyük bir coşkuyla kutlandı.

İzmir'de Fener Alayı coşkusu, System.String[]

İzmir'de Fener Alayı coşkusu

İZMİR - İzmir'in kurtuluş günü 9 Eylül, kentte büyük bir coşkuyla kutlandı. Binlerce İzmirli, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin akşam saatinde düzenlediği fener alayına katıldı.

İzmir'in işgalden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen birbirinden farklı etkinliklerle kutlandı. 9 Eylül günü sabah saatlerinden itibaren başlayan kutlama programı ise akşam Fener Alayı ile devam etti. İzmir, binlerce İzmirli'nin katıldığı tarihi bir coşkuya sahne oldu. Kentte 9 Eylül'le özdeşleşen Fener Alayı yürüyüşü ile birlikte heyecan doruğa ulaştı. Cumhuriyet Meydanından başlayan yürüyüşte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer fener alayında vatandaşlarla birlikte yürüdü. Güzergah üzerinde bekleyen İzmirliler, Büyükşehir Bandosu'nun marşlarıyla yürüyen Fener Alayı'nı ellerindeki bayrakları sallayarak coşkuyla selamladı.. Yürüyüş Kültür Park Lozan Kapıs'ında son buldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e, eşi Neptün Soyer, Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz ve çok sayıda partili ile birlikte vatandaş eşlik etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, Eylül, İzmir, Genel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:33 Kaynak: İHA
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