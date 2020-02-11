İzmir'de FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık zanlısı kadın tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık zanlısı kadın tutuklandı

6 saat önce

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli kadın tutuklandı.

İzmir'de FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık zanlısı kadın tutuklandı, System.String[]

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çiğli ilçesinde yaşayan M.O'yu telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan zanlı, bu kişiden, "FETÖ ile ilişkisinin tespit edildiğini, bundan kurtulmak için para ve altın vermesini" istedi.

Durumdan şüphelenen M.O. İlçe Jandarma Komutanlığına giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma, seri numaraları alınmış parayı M.O'ya teslim etti.

Bir süre sonra yeniden arayan zanlı, M.O'dan parayı Menemen ilçesinde tarif ettiği bir sokaktaki çöp kutusuna bırakmasını söyledi.

Söz konusu adreste önlem alan jandarma, parayı almaya gelen E.G. isimli kadını gözaltına aldı.

Üç ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli kadın, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili bir kişinin arandığı öğrenildi.

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:18 Kaynak: AA
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