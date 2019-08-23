Son Dakika Haberleri: İzmir'de FETÖ baskınları: 14 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İzmir'de FETÖ baskınları: 14 gözaltı

1 saat önce

İzmir'de FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün hücre evlerine yapılan baskınlarda 14 kişi yakalandı.

İzmir'de FETÖ baskınları: 14 gözaltı, System.String[]

İzmir'de FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün hücre evlerine yapılan baskınlarda 14 kişi yakalandı.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ ile ilgili yeni bir operasyonun talimatını verdi. Bu kapsamda, FETÖ terör örgütü mensuplarınca hücre evi olarak kullanılan adreslere İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi. Kentte 19 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 'ByLock' ve çeşitli soruşturma dosyalarından aranan ve halen aktif olarak örgüt yapılanmasında bulundukları tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.


Evlerin balkonlarından atlamaya çalıştılar


Hücre evlerinde yapılan aramalarda şüphelilere ait çok sayıda sahte kimlik, örgütsel haberleşme amacıyla kullanılan cep telefonu ve tabletlerle yüklü miktarda para ele geçirildi.


Operasyon esnasında bazı şüphelilerin evlerde bulunan dijital materyalleri imha etmeye ve evlerin balkonlarından atlayarak kaçmaya çalıştıkları öğrenildi.


Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. - İZMİR

İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Pakdemirli'den, THK'ya yanıt: Vizontele'de 'Baba motor yok' diyor ya aynen öyle
Ankara polisinden 'üfürükçü' operasyonu İspanya'da 555 kadının etek altı görüntülerini çeken sapık, suç üstü yakalandı! Mısır arabasının tüpünü yakmaya çalışan kız, yanarak feci şekilde yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 10:31:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de FETÖ baskınları: 14 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]