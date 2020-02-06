İzmir'de FETÖ davası - Son Dakika
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İzmir'de FETÖ davası

6 saat önce

İzmir'de, Kaynak Holdingin kurucularından olduğu belirtilen Kemal Başkaya'nın Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada yargılanmasına devam edildi.

İzmir'de FETÖ davası, System.String[]

İzmir'de, Kaynak Holdingin kurucularından olduğu belirtilen Kemal Başkaya'nın Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada yargılanmasına devam edildi.

İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Kemal Başkaya ve avukatı katıldı.

Sanık Başkaya, 35 yıl yeminli mali müşavirlik yaptığını belirterek, hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

Kaynak Holding'te mali müşavirlik yaptığını vurgulayan Başkaya, Samanyolu Grubunda 2006-2013 arasında mali müşavirlik görevinde bulunduğunu belirtti.

İddia makamı sanık hakkındaki adli kontrolün devamına, Dursun Çiçek'in davaya katılma talebinin kabulü yönünde mütalaa verdi.

Tutuksuz sanık Başkaya, Çiçek'i hayatında görmediğini, dosya ile bağlantısını anlamadığını söyledi.

Başkaya'nın avukatı ise müvekkilinin Kaynak Holding kurucularından olduğu iddiasının gerçek olmadığını savundu.

Müvekkilinin yeminli mali müşavir olduğunu aktaran avukat, "Geçirmiş olduğu rahatsızlıktan dolayı engelli kartı örneğini dosyaya sunuyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti adli kontrolün devamına, suçtan zarar gördüğü gerekçesiyle Dursun Çiçek'in müdahillik talebinin kabulüne karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılan ve 2 Ağustos'ta düzenlenen operasyonla tutuklanan Kemal Başkaya hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan dava açılmıştı.

Kayyum atanan Kaynak Holding'in kurucularından olduğu belirtilen, kapatılan Şifa hastaneleri ve STV gibi pek çok şirketin mali müşavirliğini yapan Başkaya, sağlık sorunları nedeniyle ev hapsinde tutuluyordu.

Başkaya'nın ev hapsi daha sonra kaldırılmış, il ve yurt dışına çıkış yasağı konulmasına karar verilmişti.

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:38 Kaynak: AA
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