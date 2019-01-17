İzmir'de Fetö'den 10 Kişi Gözaltında

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Altın Fiyatları Ne Durumda! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Tunç Soyer: Kocaoğlu'nun Kendi Tercihi, Benim İçin Değişen Bir Şey Yok