İzmir'de Fetö'den 10 Kişi Gözaltında
56 dakika önce
İzmir'de, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.
İzmir
'de, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, ByLock kullandıkları gerekçesiyle 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldığı öğrenildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, karar üzerine İzmir ve bazı ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar yaptı. Operasyonda, farklı meslek grubundan 10 kişi gözaltına alındı. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:49 Kaynak: İHA
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