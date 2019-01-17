Son Dakika Haberleri: İzmir'de Fetö'den 10 Kişi Gözaltında

İzmir'de Fetö'den 10 Kişi Gözaltında

56 dakika önce

İzmir'de, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de Fetö'den 10 Kişi Gözaltında, System.String[]
İzmir'de, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, ByLock kullandıkları gerekçesiyle 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldığı öğrenildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, karar üzerine İzmir ve bazı ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar yaptı. Operasyonda, farklı meslek grubundan 10 kişi gözaltına alındı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:49 Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Altın Fiyatları Ne Durumda! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları CHP'de Aziz Kocaoğlu Krizi! Bağımsız Aday Olabilir

Tunç Soyer: Kocaoğlu'nun Kendi Tercihi, Benim İçin Değişen Bir Şey Yok Kullandığı "Evet" Oyunun Fotoğrafını Paylaşan Seçmen, 3 Ay Hapis Cezası Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 13:45:35. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Fetö'den 10 Kişi Gözaltında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]