Son Dakika Haberleri: İzmir'de Fetö'den 12 Tutuklama

İzmir'de Fetö'den 12 Tutuklama

35 dakika önce

İZMİR merkezli 21 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına' yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 43 şüpheliden 12'si tutuklandı, 31 şüpheli ise adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

İzmir'de Fetö'den 12 Tutuklama, System.String[]
İZMİR merkezli 21 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına' yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 43 şüpheliden 12'si tutuklandı, 31 şüpheli ise adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın  FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, geçtiğimiz salı sabahı İzmir merkezli Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Balıkesir, Batman, Çanakkale, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, Osmaniye, Kayseri, Kütahya, Şırnak, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamından önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskınlarda haklarında gözaltı kararı verilen 51 şüpheliden çoğunluğu muvazzaf asker 43 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Firari 8 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 43 şüpheli dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 12'si tutuklanırken, 31'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:32 Kaynak: DHA

İzmir, Güncel
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