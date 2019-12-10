Son Dakika Haberleri: İzmir'de FETÖ'den aranan 55 kişi asayiş uygulamasında yakalandı
Son Dakika Güncel İzmir'de FETÖ'den aranan 55 kişi asayiş uygulamasında yakalandı - Son Dakika

İzmir'de FETÖ'den aranan 55 kişi asayiş uygulamasında yakalandı

6 saat önce

İzmir'de bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında yakalanan 407 kişiden 55'inin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında arandığı ortaya çıktı.

İzmir'de FETÖ'den aranan 55 kişi asayiş uygulamasında yakalandı, System.String[]

İzmir'de bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında yakalanan 407 kişiden 55'inin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında arandığı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 2-8 Aralık 2019'da kent genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda, 472 araç ile 232 motosiklet kontrol edildi, 19 bin 640 kişinin GBT sorgusu yapıldı.

Uygulamalarda yakalanan ve değişik suçlardan arandıkları belirlenen 407 kişi, adli mercilere sevk edildi.

Yakalananlar arasında bulunan 55 kişinin FETÖ soruşturmaları kapsamında arandığı belirlendi.

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Genç futbolcu silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetti
Fitch, 5 büyükşehir belediyesinin kredi notunu yükseltti FETÖ'nün futbol yapılanması için istenen cezalar belli oldu Antalya'da kırmızı alarm verilmesinin ardından şimdi de tüm izinler iptal edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 18:39:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de FETÖ'den aranan 55 kişi asayiş uygulamasında yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]