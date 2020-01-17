İzmir'de, FETÖ'den gözaltına alınan 105 asker adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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İzmir'de, FETÖ'den gözaltına alınan 105 asker adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda gözaltına alınan 145 zanlıdan 105'i adliyeye sevk edildi.

İzmir'de, FETÖ'den gözaltına alınan 105 asker adliyeye sevk edildi, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda gözaltına alınan 145 zanlıdan 105'i adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ'nün TSK'daki gizli yapılanmasına yönelik operasyonda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan, çoğunluğu halen görevde olan üsteğmen ve teğmen rütbesindeki 145 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

39 zanlı etkin pişmanlıktan yararlandı

Zanlılardan biri değişen delil durumu nedeniyle, 39'u ise etkin pişmanlıktan yararlanarak, örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı ve örgütü deşifre edici yönde faydalı açıklamalarda bulundukları için serbest bırakıldı.

Diğer 105 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, muvazzaf şüphelilerin açığa alındığı, firari durumdaki zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 14 Ocak'ta, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, büfe veya kontörlü sabit hatlardan ardışık aramalardan tespit edilen 97'si muvazzaf 143 üsteğmen ve 11'i muvazzaf 33 teğmen toplam 176 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İzmir merkezli 49 il ve KKTC'de gerçekleştirilen operasyonda 145 şüpheli yakalanmıştı.

Yakalama kararı verilenler arasında 6 F-16 pilotu ile Eskişehir'in Mihalıççık, Tekirdağ'ın Malkara, Denizli'nin Sarayköy ve İzmir'in Karaburun ilçe jandarma komutanları da bulunuyordu.

İzmir, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:56 Kaynak: AA
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