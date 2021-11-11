İzmir'de FETÖ'den gözaltına alınan 25 kişi serbest - Son Dakika

İZMİR'de, FETÖ'nün şifreli iletişim programı 'ByLock' yazışmalarında adlarının geçtiği, kapatılan derneklere üye olduğu ve kapatılan Bank Asya'da hesaplarının bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 25 şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün kripto iletişim sistemi 'ByLock' yazışmalarında adı geçen, kapatılan derneklere üye olan ve kapatılan Bank Asya'da hesabı bulunan, 22'si kadın 25 şüpheliyi tespit etti. Salı günü sabah saatlerinde adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 25 şüpheli, gözaltına aldı. Şüpheliler arasında meslekten ihraç edilen avukatın da olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, savcılık talimatıyla salıverildi.