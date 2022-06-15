İzmir'de FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon - Son Dakika
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İzmir'de FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon

15.06.2022 17:03
İzmir'de FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon

İZMİR'de, FETÖ/ PDY'nin avukat yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

İZMİR'de, FETÖ/ PDY'nin avukat yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/ PDY'nin şifreli haberleşme sistemi ByLock yazışmalarında adı geçen ve örgütün avukat yapılanmasında görev aldığı ileri sürülen şüphelilere yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, 9 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah saatlerinde İzmir merkezli 5 ilde yaptıkları operasyonlarda, şüphelilerin tamamını gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


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Kaynak: DHA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon - Son Dakika

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