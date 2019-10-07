Son Dakika Haberleri: İzmir'de FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi sela okuyan müezzin Mehmet Kuzgun'un...
Son Dakika Güncel İzmir'de FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi sela okuyan müezzin Mehmet Kuzgun'un...

İzmir'de FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi sela okuyan müezzin Mehmet Kuzgun'un...

1 saat önce

İzmir'de FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi sela okuyan müezzin Mehmet Kuzgun'un darbedilmesine ilişkin davada 3 sanıktan İlknur F. iki ayrı suçtan 2 yıl 6 ay 16 gün, Adil C. 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, diğer sanık ise beraat etti.

İzmir'de FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi sela okuyan müezzin Mehmet Kuzgun'un..., System.String[]

İzmir'de FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi sela okuyan müezzin Mehmet Kuzgun'un darbedilmesine ilişkin davada 3 sanıktan İlknur F. iki ayrı suçtan 2 yıl 6 ay 16 gün, Adil C. 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, diğer sanık ise beraat etti.

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:46 Kaynak: AA
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