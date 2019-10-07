İzmir'de FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi sela okuyan müezzin Mehmet Kuzgun'un...
1 saat önce
İzmir'de FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi sela okuyan müezzin Mehmet Kuzgun'un darbedilmesine ilişkin davada 3 sanıktan İlknur F. iki ayrı suçtan 2 yıl 6 ay 16 gün, Adil C. 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, diğer sanık ise beraat etti.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:46 Kaynak: AA
İzmir'de FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi sela okuyan müezzin Mehmet Kuzgun'un darbedilmesine ilişkin davada 3 sanıktan İlknur F. iki ayrı suçtan 2 yıl 6 ay 16 gün, Adil C. 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, diğer sanık ise beraat etti.
Sünnet düğünündeki twerk dansıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı İzmir'de 15 Temmuz günü müezzine saldıran 2 kişi hapis cezası aldı İBB'den dolandırıcılık uyarısı: İşe yerleştirme aracılarına itibar etmeyin Sırp Cumhurbaşkanı, gazetecinin sorusunu yarıda kesip Erdoğan'ı korudu