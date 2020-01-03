İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dosyası ayrılan 145 sanığın yargılandığı dava - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dosyası ayrılan 145 sanığın yargılandığı dava - Son Dakika

İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dosyası ayrılan 145 sanığın yargılandığı dava

6 saat önce

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davadan dosyaları ayrılan 3'ü tutuklu 145 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dosyası ayrılan 145 sanığın yargılandığı dava, System.String[]

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davadan dosyaları ayrılan 3'ü tutuklu 145 sanığın yargılanmasına devam edildi.

20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, tanık S.S'nin tutuklu sanık Mahmut Tunçkın hakkındaki ifadelerini okudu.

Başkan, tanık S.S'nin Tunçkın hakkında, "İzmir'de deniz subayı olarak görev yaptığım dönemde Tunçkın benden sorumlu mahrem abiydi. Ekrem kod adını kullanıyordu. Gerçek ismini bilmiyorduk. Evimize gelerek toplantı yapıyordu. Bazen Fetullah Gülen kitapları ve CD'lerini getirmekteydi. Bir kere beni bizim gruptaki 1 kişi ile bir eve götürmüştü. Burada tugay komutanımızın ismini bir kağıda yazmamızı istedi. Tuhaf geldi, yapmadık. Bize kızdı. Arkadaş tugay komutanımızın ismini bir kağıda yazdı. Tunçkın 'ben bu kağıdı yırtıp tuvalete atacağım' dedi. Yaptı mı bilmiyorum. Himmet vermek istemediğimizde pazarlık yapardı. Dershanelerin kapatılma sürecinde hükümetin haksız olduğunu söylüyordu. Sanık benim ve bir arkadaşın telefonuna Tiktok programı indirdi. 2 ay kullandık. Bu program üzerinden toplantı gün ve saatlerinde değişiklik olursa bildiriyordu. Ancak bu program şu anki Tiktok programından içerik olarak farklıydı. Nadiren ankesörden aradığı olurdu. Bize bir cep numarası verdi. Ancak numarayı rehbere olduğu şekli ile değil, ya bir numara düşürerek ya da yükselterek kaydettiğini hatırlıyorum." yönünde ifadeleri olduğunu bildirdi.

Tunçkın ise tanığı tanımadığını ileri sürdü.

Mahkeme Başkanı, tutuksuz sanık Mehmet Ali B'ye hakkındaki dosyada yer alan "mahrem imam tarafından arandığı yönündeki" iddiaları sordu.

Sanık Mehmet Ali B ise "2014'e ait olduğu için hatırlamam mümkün değil. Arandığı belirtilen numara benim numaram. Bu telefonu 8-10 yıl kullandım. O dönemki fotoğraflara baktım. Aramanın yapıldığı tarihte Macaristan'daydım. Oradayken Türkiye'den bir görüşme yapmadığımı hatırlıyorum." yanıtını verdi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Melih Gökçek'ten rant iddialarına yanıt: Belediyeden FETÖ'ye tek bir arsa temin etmedim
1 çocuk annesi kadın, evlilik vaadiyle 95 bin lira dolandırıldı Türkiye'ye 'Supercharger'lar geliyor: Tesla 10 ayrı noktada hızlı şarj istasyonu kuracak Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi

Son Dakika Haberleri
00:20 Trump'tan Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin açıklama - Son Dakika
00:19 SULTANBEYLİ'DE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİ AĞIR YARALANDI - Son Dakika
00:18 Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Torra'dan "görevden alınma kararı"na ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
00:10 Burdur'da bıçaklı kavga, güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
00:09 İstanbul-eski ceo'nun kaçışı 5 kişi tutuklandı, 2 uçağa el konuldu - Son Dakika
23:52 Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Son Dakika
21:40 Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 00:25:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dosyası ayrılan 145 sanığın yargılandığı dava - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]