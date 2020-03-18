İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dosyası ayrılan 145 sanığın yargılandığı dava - Son Dakika
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İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dosyası ayrılan 145 sanığın yargılandığı dava

6 saat önce

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davadan dosyaları ayrılan 3'ü tutuklu 145 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dosyası ayrılan 145 sanığın yargılandığı dava, System.String[]

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davadan dosyaları ayrılan 3'ü tutuklu 145 sanığın yargılanmasına devam edildi.


İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.


Mahkeme Başkanı, tutuksuz sanıklardan Mehmet Ali B'ye darbe girişimi gecesi uçuş yasağına olmasına rağmen eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraslan'ı neden Eskişehir'e götürdüğünü ve ardışık aramaları sordu.

Sanık Mehmet Ali B, FETÖ'den sabit hattan aranmadığını ve örgüt mensubu kimseyle iletişiminin olmadığını öne sürdü.

İddia makamının o gece kendisiyle irtibat kurmaya çalışan kule ve radar görevlilerine cevap vermemesini sorması üzerine sanık, Demirarslan'ın darbe karşıtı olduğunun kendisine söylendiğini ileri sürerek, "Eskişehir'e gideceğini söylediler. Ben de değerlendirdim ve o sırada havadaki uçakları indirebileceğini, darbeyi önleyebileceğini düşünerek görevimi yaptım. Bana uçuş yasağı olduğu söylenmedi." dedi.

İddia makamının görev emrini yazılı alıp almadığını sorması üzerine sanık Mehmet Ali B, sözlü emri de yapmak zorunda olduğunu, kendi bulunduğu üstte kulede kimse olmadığı söylendiği için Çiğli ile irtibat kurduğunu, örgüt mensubu olmadığını savundu.

Tutuksuz sanıklardan İsmail F, örgütle bir bağlantısının olmadığını öne sürdü.

Tutuklu sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları reddederek koronavirüs tedbirleri kapsamında tahliye talebinde bulundu.

İddia makamı, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 11 Haziran Perşembe gününe erteledi.

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:22 Kaynak: AA

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