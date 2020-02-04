İzmir'de FETÖ'nün esnaf ve iş insanları yapılanmasına operasyon - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de FETÖ'nün esnaf ve iş insanları yapılanmasına operasyon - Son Dakika

İzmir'de FETÖ'nün esnaf ve iş insanları yapılanmasına operasyon

6 saat önce

FETÖ'nün esnaf ve iş insanları yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltı kararı verilen 54 şüphelinden 39'u yakalandı.

İzmir'de FETÖ'nün esnaf ve iş insanları yapılanmasına operasyon, System.String[]

FETÖ'nün esnaf ve iş insanları yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltı kararı verilen 54 şüphelinden 39'u yakalandı.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün esnaf ve iş adamları yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında aleyhlerinde ihbar, beyan, Bankasya hesap artışı, KHK ile kapatılan dernek ve sendika üyeliği gibi deliller olan, ayrıca 43'ü hakkında örgütün sözde mütevellisi olduklarına dair ifadeler bulunan toplam 54 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatıldı. Gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 4'ünün yurt dışında olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonda toplam 39 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şahısların yakalaması için çalışmalar devam ediyor. - İZMİR

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

FETÖ'nün ABD'deki okulu, LGBT pilot eğitimi için gönüllü oldu
Beşiktaş'ta çalışanına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan işveren tutuklandı Husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Eşini keserle öldüren kadının kızı: Ölmememiz için kendisini feda etti

Son Dakika Haberleri
15:59 Model Didem Soydan, ayna karşısında cesur bikinisiyle poz verdi
15:41 Günseli Deniz: Şarkılarımı izinsin kullandılar!
15:33 Dünyanın en güzel 100 kadını ve en yakışıklı 100 erkeği belli oldu
15:32 Ayasofya 2019'da en çok ziyaret edilen müze oldu
15:32 İbrahim Tatlıses: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 16:32:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de FETÖ'nün esnaf ve iş insanları yapılanmasına operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]