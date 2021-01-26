İzmir'de FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 35 gözaltı - Son Dakika

İzmir'de FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 35 gözaltı

26.01.2021 11:29

- İzmir'de FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 35 gözaltı Aralarında meslekten ihraç edilmiş hakim, asker ve emniyet mensubu şahıslar da var Fetullahçı Terör Örgütü'nün İzmir'deki gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında değişik mahkemelerden arama kaydı olan hakim, asker...

- İzmir'de FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 35 gözaltı

Aralarında meslekten ihraç edilmiş hakim, asker ve emniyet mensubu şahıslar da var

İZMİR - Fetullahçı Terör Örgütü'nün İzmir'deki gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında değişik mahkemelerden arama kaydı olan hakim, asker ve emniyet mensuplarının bulunduğu toplam 35 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, haklarında arama kararı bulunan kaçak ve firari örgüt üyelerinin saklandığı, daha çok örgütsel kaydı bulunmayan şahıslar üzerine kiralanan ve yakın akrabalarından dahi gizledikleri 'gaybubet evi' olarak adlandırılan evler bir bir tespit edildi. Haklarında değişik mahkeme ve hakimliklerce verilmiş yakalama kararı bulunan ve aralarında meslekten ihraç edilmiş hakim, asker ve emniyet mensubu şahısların da olduğu eski kamu görevlileri ile sivil şahıslardan oluşan toplam 35 şüphelinin kaldığı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hedef şüphelilerden 27'si ile değişik mahkemelerden arama kaydı olan 8 şüpheli olmak üzere toplam 35 kişi yakalandı. Ele geçirilen ve çok sayıda sahte kimlik, para ve dijital materyale el konuldu. Ayrıca, 8 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İzmir'de FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 35 gözaltı
İzmir'de FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 35 gözaltı
İzmir'de FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 35 gözaltı
İzmir'de FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 35 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü, Gözaltı, Asker, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 35 gözaltı - Son Dakika


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