Son Dakika Haberleri: İzmir'de Fetö'nün Hücre Evine Operasyon

İzmir'de Fetö'nün Hücre Evine Operasyon

1 saat önce

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda aralarında örgüt hiyerarşisinde emniyet yapılanmasında "mahrem imam" olduğu iddia edilen şüphelinin de olduğu 12 şüpheli saklandıkları hücre evinde yakalandı.

İzmir'de Fetö'nün Hücre Evine Operasyon, System.String[]
İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda aralarında örgüt hiyerarşisinde emniyet yapılanmasında "mahrem imam" olduğu iddia edilen şüphelinin de olduğu 12 şüpheli saklandıkları hücre evinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında örgüt üyesi olarak aranan 12 şüphelinin FETÖ elebaşının "gaybubet" olarak adlandırdığı hücre evinde kaldığı bilgisine ulaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında örgüt hiyerarşisinde "emniyetin mahrem imamı" olduğu iddia edilen E.K'nın da olduğu 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

ByLock operasyonunda 9 gözaltı

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, İzmir merkezli Bursa, Erzurum, Muğla, Çanakkale ve Manisa'da düzenlediği bir başka operasyonda ise örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 9 zanlı yakalandı.

Operasyon kapsamında firari 8 kişinin arandığı bildirildi.

İki ayrı operasyonda ele geçirilen çok sayıda örgütsel doküman ve dijital veri ile 25 bin lira, 2 bin 500 dolar ve bin avroya el konulduğu belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:33 Kaynak: AA

İzmir, Güncel
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