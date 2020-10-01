İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve bazı illerdeki cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik il emniyet müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, hücre evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Hücre evlerinde yapılan aramalarda 13 bin avro, 2 bin 700 dolar, 48 bin 650 TL ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Operasyon, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 08:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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