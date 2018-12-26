İzmir'de Fetö'nün TSK'daki Kripto Yapılanmasına Yönelik Soruşturma Kapsamında Haklarında Yakalama...
2 saat önce
İzmir'de FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 30 zanlıdan 21'i gözaltına alındı.
İzmir
'de FETÖ'nün TSK
'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 30 zanlıdan 21'i gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:57 Kaynak: AA
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