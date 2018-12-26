Son Dakika Haberleri: İzmir'de Fetö'nün TSK'daki Kripto Yapılanmasına Yönelik Soruşturma Kapsamında Haklarında Yakalama...

İzmir'de Fetö'nün TSK'daki Kripto Yapılanmasına Yönelik Soruşturma Kapsamında Haklarında Yakalama...

2 saat önce

İzmir'de FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 30 zanlıdan 21'i gözaltına alındı.

İzmir'de Fetö'nün TSK'daki Kripto Yapılanmasına Yönelik Soruşturma Kapsamında Haklarında Yakalama..., System.String[]
İzmir'de FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 30 zanlıdan 21'i gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:57 Kaynak: AA

TSK, İzmir, Güncel
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