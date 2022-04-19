İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon - Son Dakika
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İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

19.04.2022 09:29
İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 31'i muvazzaf 99 şüpheliden 71'i yakalandı.

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 31'i muvazzaf 99 şüpheliden 71'i yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı İzmir Bölge Başkanlığı, Kara ve Deniz Kuvvetleri komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığıyla sağladığı veri karşılaştırmasına dayalı işlemler sonucu örgütle irtibatları bulunduğuna dair deliller tespit edilen 31 muvazzaf, 3 eski asker ile 65 eski askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Asker şüphelilerden 25'inin Kara Kuvvetleri, 2'sinin Deniz Kuvvetleri, 7'sinin Jandarma Genel Komutanlığına mensup olduğu belirtildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 99 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.

Ekipler, 71 şüpheliyi gözaltına aldı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

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Son dakika haber! İzmir merkezli 31 ilde FETÖ operasyonu: 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi (2) Son dakika haber! İzmir merkezli 31 ilde FETÖ operasyonu: 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi (2)

Jandarma, Gözaltı, İzmir, TSK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon - Son Dakika
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