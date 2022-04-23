İzmir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 34 şüpheli itirafçı oldu - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 34 şüpheli itirafçı oldu

23.04.2022 15:51
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 34 şüpheli itirafçı oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 30 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 86 şüpheliden 34'ü itirafçı olurken, adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 30 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 86 şüpheliden 34'ü itirafçı olurken, adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) sözde yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma dahilinde; örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/ kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller (itirafçı ifadesi, askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti vb) de bulunan; 8'i Yüzbaşı, 14'ü Üsteğmen, 3'ü Teğmen, 8'i Astsubay, 1'i Uzman Çavuş rütbesinde; 25'i Kara Kuvvetleri, 2'si Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarına ve 7'si Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 31'i muvazzaf 34 asker şahıs, 65'i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 99 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

34'ü itirafçı oldu

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İzmir merkezli 30 ilde başlatılan operasyonda 99 şüpheliden 86'sı yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i sağlık durumu, 1'i delil durumu, 1'i de mükerrer soruşturma nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakılırken, 34 şüpheli faydalı itirafçılık nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakıldı.

16 tutuklama

Emniyetteki işlemlerin ardından 49 şüpheli adliyeye sevk edilirken, şüphelilerden 16'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı; 33 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi. 12'si yurt dışında olduğu belirlenen toplam 13 firari şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor. - İZMİR

YORUMLAR
500
İzmir'de 51 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı konteynerde yakalandı İzmir'de 51 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı konteynerde yakalandı FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne 6 yıl 3 ay hapis cezası FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne 6 yıl 3 ay hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, İzmir, TSK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 34 şüpheli itirafçı oldu - Son Dakika


Son Dakika
15:47 Ronaldo golünü kaybettiği bebeğine adadı
15:46 Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden çocuklar CHP liderini soru yağmuruna tuttu: Karanlıktan korkuyor musunuz? Seçimi kazanacak mısınız?
15:42 Cumhurbaşkanından 23 Nisan mesajı: Güzelleştirirse dünyayı çocuklar güzelleştirir!
15:40 Ateşli silahlar ABD'de çocuk ve gençlerin başlıca ölüm nedeni: Uzmanlar araştırdı
15:37 Fenerbahçe'de ayağı kırılan Miguel Crespo ameliyat edildi!
15:37 Pınar Altuğ amuda kalktı! Fit haline övgü yağdı
15:13 Karamollaoğlu hükümetin oylarının düşmemesini 3 kesime bağladı: Tuzu kuru olanlar, sosyal yardım alanlar ve cami cemaati olanlar
14:55 Sanat dünyasını yasa boğan ölüm: Tunç Kökkaya hayatını kaybetti
14:51 Survivor'da ilginç tesadüf: Yağmur dört yıl önce de 83. bölümde elenmiş
14:34 Davutoğlu "hodri meydan" dedi: Ben dahil bütün eski başbakanların, cumhurbaşkanlarının mal varlıkları incelenmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 16:01:46. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 34 şüpheli itirafçı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement