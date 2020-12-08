İzmir'de FETÖ'nün Türkiye imamının yeğeninin de aralarında olduğu 41 zanlı tutuklandı - Son Dakika

İZMİR merkezli FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve aralarında örgütün Türkiye imamı Mehmet Özcan'ın yeğeni Muhammet Bozkurt'un da olduğu 66 şüpheliden 62'si adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 41'i tutuklanırken, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3'ü için ise ev hapsi verildi. Diğer şüphelilerden 3'ü için ek gözaltı süresi alınırken, 1'inin de koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinanın ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturmada, faaliyetlerini sürdüren örgüt üyelerinin yakalanmamak için örgütün verdiği talimat doğrultusunda sık sık ev değiştirerek temiz olarak adlandırdıkları, örgütsel kaydı bulunmayan kişiler üzerine kiralanan ve yakın akrabalarından dahi gizledikleri 'gaybubet evi' olarak adlandırdıkları hücre evlerde barındıkları ve örgütsel faaliyetlerine bu evlerde devam ettikleri tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından cuma günü belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında örgütün Türkiye imamı firari Mehmet Özcan'ın yeğeni Muhammet Bozkurt'un da yer aldığı 66 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 11 sahte kimlik, 16 bin 600 dolar, 3 bin 700 euro, 90 bin TL, 9 Ata altını ve dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 62 şüpheli adliyeye sevk edilirken, Muhammet Bozkurt'un da aralarında olduğu 41 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 zanlı için ev hapsi kararı verilirken, 1 şüphelinin de koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinanın ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. 3 şüpheli için ise ek gözaltı süresi kararı verilirken, 18 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.