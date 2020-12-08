İzmir'de FETÖ'nün Türkiye imamının yeğeninin de aralarında olduğu 41 zanlı tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de FETÖ'nün Türkiye imamının yeğeninin de aralarında olduğu 41 zanlı tutuklandı

08.12.2020 16:16
İzmir'de FETÖ'nün Türkiye imamının yeğeninin de aralarında olduğu 41 zanlı tutuklandı, System.String[]

İZMİR merkezli FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve aralarında örgütün Türkiye imamı Mehmet Özcan'ın yeğeni Muhammet Bozkurt'un da olduğu 66 şüpheliden 62'si adliyeye sevk edildi.

İZMİR merkezli FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve aralarında örgütün Türkiye imamı Mehmet Özcan'ın yeğeni Muhammet Bozkurt'un da olduğu 66 şüpheliden 62'si adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 41'i tutuklanırken, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3'ü için ise ev hapsi verildi. Diğer şüphelilerden 3'ü için ek gözaltı süresi alınırken, 1'inin de koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinanın ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturmada, faaliyetlerini sürdüren örgüt üyelerinin yakalanmamak için örgütün verdiği talimat doğrultusunda sık sık ev değiştirerek temiz olarak adlandırdıkları, örgütsel kaydı bulunmayan kişiler üzerine kiralanan ve yakın akrabalarından dahi gizledikleri 'gaybubet evi' olarak adlandırdıkları hücre evlerde barındıkları ve örgütsel faaliyetlerine bu evlerde devam ettikleri tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından cuma günü belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında örgütün Türkiye imamı firari Mehmet Özcan'ın yeğeni Muhammet Bozkurt'un da yer aldığı 66 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 11 sahte kimlik, 16 bin 600 dolar, 3 bin 700 euro, 90 bin TL, 9 Ata altını ve dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 62 şüpheli adliyeye sevk edilirken, Muhammet Bozkurt'un da aralarında olduğu 41 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 zanlı için ev hapsi kararı verilirken, 1 şüphelinin de koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinanın ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. 3 şüpheli için ise ek gözaltı süresi kararı verilirken, 18 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


İzmir'de FETÖ'nün Türkiye imamının yeğeninin de aralarında olduğu 41 zanlı tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Muhammet Bozkurt, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de FETÖ'nün Türkiye imamının yeğeninin de aralarında olduğu 41 zanlı tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'de polis, "Koronavirüs rakamları yanlış giriliyor" diyen veri bilimcinin evini bastı Sağlık Bakanlığı: Karantina süresinin düşürülmesi uluslararası güncellemelere paralel olarak yapıldı Milli sporcu Gamze Özdemir 21 yaşında hayatını kaybetti Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı AK Partili isimden Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Sen cumhurbaşkanı adayı olursan ben de olacağım Dev dalgaları gören define avcıları soluğu Alanya'nın dünyaca ünlü sahillerinde aldı Bir günde milyoner oldu! Çiftçi, 20 liraya kiraladığı tarlada 15 karatlık elmas buldu Türkiye'nin en büyük deprem üretme fayı, Antalya Körfezi'nden geçiyor
Ünlü şarkıcı Nez, yeni albümü için saçlarını kazıttı Ünlü şarkıcı Nez, yeni albümü için saçlarını kazıttı         
15:58
Hayvanat bahçesinde şoke eden olay! 4 aslan koronaya yakalandı Hayvanat bahçesinde şoke eden olay! 4 aslan koronaya yakalandı         
15:54
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üstün'ün evine silahlı saldırı Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üstün'ün evine silahlı saldırı         
15:28
Ronaldo'nun United'a dönüşünü sponsor karşılayacak Ronaldo'nun United'a dönüşünü sponsor karşılayacak         
15:10
1 milyon dolar ihracatın yapıldığı kamışlar, bir gecede yanarak kül oldu 1 milyon dolar ihracatın yapıldığı kamışlar, bir gecede yanarak kül oldu         
14:51
Birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı, 2 gün boyunca cesedin başında bekledi Birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı, 2 gün boyunca cesedin başında bekledi         
14:37
Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim         
13:33
Türk askeri 10 Aralık Zafer Töreni için Azerbaycan'a gitti Türk askeri 10 Aralık Zafer Töreni için Azerbaycan'a gitti         
13:02
Şehit babası vergi borcu yüzünden hapse girdi! Valilik'ten açıklama gecikmedi Şehit babası vergi borcu yüzünden hapse girdi! Valilik'ten açıklama gecikmedi         
12:01
Stüdyo karıştı! Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı, 12 kez Stüdyo karıştı! Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı, 12 kez "Haddinizi bileceksiniz" deyip canlı yayını terk etti         
11:49
Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor         
11:29
Aynı kadından evlat sahibi oldular! 2 arkadaş, satıldığı iddia edilen kayıp çocuklarını arıyor Aynı kadından evlat sahibi oldular! 2 arkadaş, satıldığı iddia edilen kayıp çocuklarını arıyor         
11:12
Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından "tedbir" çağrısı geldi: Artık çok yorulduk ve tükendik, lütfen virüsü ciddiye alın         
11:01
Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı         
10:05
Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti         
09:39
Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada         
09:33
Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 16:27:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de FETÖ'nün Türkiye imamının yeğeninin de aralarında olduğu 41 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei