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İzmir'de fetö operasyonu

58 dakika önce

İZMİR'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf astsubay ve polisler ile meslekten ihraç edilen 2. sınıf emniyet müdürünün de bulunduğu 14 şüpheli için yakalama kararı çıkartıldı.

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İZMİR'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf astsubay ve polisler ile meslekten ihraç edilen 2. sınıf emniyet müdürünün de bulunduğu 14 şüpheli için yakalama kararı çıkartıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında operasyon başlattı. Örgütün 'ankesör' yapılanmasını deşifre etmek amacıyla aralarında muvazzaf astsubay ve polisler ile meslekten ihraç edilen 2. sınıf emniyet müdürünün de bulunduğu 14 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonunu sürdüğü belirtildi.

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:21 Kaynak: DHA
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