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İzmir'de FETÖ operasyonu

38 dakika önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İzmir'de FETÖ operasyonu, System.String[]

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve halen İzmir'de bir firmanın Ege Bölge Sorumlusu olarak çalışan A.F.D, Ödemiş Terörle Mücadele Bürosu ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ödemiş, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:44 Kaynak: AA
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