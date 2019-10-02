İzmir'de FETÖ operasyonu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve halen İzmir'de bir firmanın Ege Bölge Sorumlusu olarak çalışan A.F.D, Ödemiş Terörle Mücadele Bürosu ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.