İzmir'de Fetö Operasyonu: 14 Gözaltı

İZMİR merkezli 10 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 13'ü muvazzaf, 25 şüpheliden 14'ü yakalandı.

İZMİR merkezli 10 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 13'ü muvazzaf, 25 şüpheliden 14'ü yakalandı. Gözaltına alınan muvazzaf askerlerden 1'inin binbaşı, 1'inin üsteğmen, 9'unun da astsubay olduğu belirtildi.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli Ankara, Kırklareli, Tunceli, Konya, Diyarbakır, Şırnak, Zonguldak, Van ve Şanlıurfa'da operasyon düzenledi. Haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden 1'inin muvazzaf binbaşı, diğerlerinin 1'inin üsteğmen ve 9'unun da astsubay olduğu bildirildi.



?Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - İzmir

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