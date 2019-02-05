Son Dakika Haberleri: İzmir'de Fetö Operasyonu: 14 Gözaltı

İzmir'de Fetö Operasyonu: 14 Gözaltı

1 saat önce

İZMİR merkezli 10 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 13'ü muvazzaf, 25 şüpheliden 14'ü yakalandı.

İzmir'de Fetö Operasyonu: 14 Gözaltı, System.String[]
İZMİR merkezli 10 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 13'ü muvazzaf, 25 şüpheliden 14'ü yakalandı. Gözaltına alınan muvazzaf askerlerden 1'inin binbaşı, 1'inin üsteğmen, 9'unun da astsubay olduğu belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli Ankara, Kırklareli, Tunceli, Konya, Diyarbakır, Şırnak, Zonguldak, Van ve Şanlıurfa'da operasyon düzenledi. Haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden 1'inin muvazzaf binbaşı, diğerlerinin 1'inin üsteğmen ve 9'unun da astsubay olduğu bildirildi.

?Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:45 Kaynak: DHA

İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer, Babası Üzerinden Yapılan Eleştirilere Yanıt Verdi: Gurur Vesilesidir Torununun Kullandığı Traktörün Altında Kalan Babaanne Ezilerek Can Verdi

İstanbul'da Deaş Operasyonu: 22 Gözaltı Son Dakika! Erdoğan'dan Gıda Fiyatlarına Müdahale Sinyali: Tanzim Satış Yapabiliriz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 13:04:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Fetö Operasyonu: 14 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]