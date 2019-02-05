Son Dakika Haberleri: İzmir'de Fetö Operasyonu: 14 Gözaltı

İzmir'de Fetö Operasyonu: 14 Gözaltı

1 saat önce

İzmir merkezli 10 ilde, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 13'ü halen görevde 25 şahıstan 14'ü gözaltına alındı.

İzmir'de Fetö Operasyonu: 14 Gözaltı, System.String[]
İzmir merkezli 10 ilde, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 13'ü halen görevde 25 şahıstan 14'ü gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, ardışık aramalarda tespit edilen TSK'daki askerlere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda, aralarında halen görevde olan 1 binbaşı, 1 üsteğmen, 9 astsubay ve 2 uzman çavuş ile meslekten ihraç edilen askerlerin de bulunduğu 25 zanlı hakkında yakalama kararı verildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin İzmir merkezli olmak üzere; Ankara, Kırklareli, Tunceli, Konya, Diyarbakır, Şırnak, Zonguldak, Van ve Şanlıurfa'da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda şu ana kadar 14 zanlı yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:31 Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer, Babası Üzerinden Yapılan Eleştirilere Yanıt Verdi: Gurur Vesilesidir Torununun Kullandığı Traktörün Altında Kalan Babaanne Ezilerek Can Verdi

İstanbul'da Deaş Operasyonu: 22 Gözaltı Cani Koca, Kargo Almaya Giden Karısını Tabancayla Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 14:35:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Fetö Operasyonu: 14 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]