İzmir'de Fetö Operasyonu: 17 Gözaltı
1 saat önce
İZMİR'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı belirtilen 17 kişi gözaltına alındı.
İZMİR'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı belirtilen 17 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü
Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele
Şubelerinin ekipleri, bu sabah FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. Aralarında avukat, öğretmen ve meslekten ihraç edilen askerlerin de bulunduğu, haklarında yakalama kararı verilen 39 kişinin adreslerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığının tespit edildiği belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürülürken, operasyonun sürdürüldüğü bildirildi. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:23 Kaynak: DHA
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