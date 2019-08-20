İzmir'de FETÖ operasyonu: 18 gözaltı
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İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet yapılanmalarına yönelik operasyonda, 18 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:36 Kaynak: DHA
İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK
) ve emniyet yapılanmalarına yönelik operasyonda, 18 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın, FETÖ/PDY'nin TSK ve emniyetteki yapılanmalarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, bu sabah saatlerinde İzmir'de polis tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Hala görevlerine devam eden teğmen, komiser yarımcıları ve polis memurlarının da aralarında olduğu 18 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyete götürüldü.
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