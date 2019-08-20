Son Dakika Haberleri: İzmir'de FETÖ operasyonu: 18 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'de FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

1 saat önce

İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet yapılanmalarına yönelik operasyonda, 18 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de FETÖ operasyonu: 18 gözaltı, System.String[]
İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet yapılanmalarına yönelik operasyonda, 18 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin TSK ve emniyetteki yapılanmalarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, bu sabah saatlerinde İzmir'de polis tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Hala görevlerine devam eden teğmen, komiser yarımcıları ve polis memurlarının da aralarında olduğu 18 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyete götürüldü.


İzmir, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tunç Soyer: Başkanların görevden alınması seçmen iradesini yok saymaktır
24 saattir kontrol altına alınamayan İzmir Karabağlar'daki yangın için Bakan Pakdemirli'den açıklama geldi Parkta yaşayan ailenin dramı yürekleri burkuyor İZMİR Cüce buzağı şaşırttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 11:00:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de FETÖ operasyonu: 18 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]