İzmir'de Fetö Operasyonu: 26 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İzmir'de Fetö Operasyonu: 26 Kişi Gözaltına Alındı

26.07.2022 12:06

İzmir'de FETÖ/PDY terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen operasyon kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 35 kişiden 26'sı gözaltına alındı. 9 firari şüphelinin ise arandığı bildirildi.

İzmir'de FETÖ/PDY terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen operasyon kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 35 kişiden 26'sı gözaltına alındı. 9 firari şüphelinin ise arandığı bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün TSK yapılanmasında yer alan, ankesörlü/sabit hatlardan ve büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen 14'ü Kara Kuvvetleri ve 7'si Hava Kuvvetleri'nden, 14'ü muvazzaf toplam 21 asker ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 14 askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Toplam 35 şüpheliyle ilgili, bazı itirafçı ifadelerinin yanı sıra Yargıtay 16. Ceza Dairesi içtihatlarında "açıkça delil kabul ettiği" bazı bilgilere ulaşıldığı belirtildi.

Savcılığın gözaltı kararının ardından polis ve jandarma ekipleri İzmir merkezli olarak 18 ilde eşzamanlı operasyon yaptı. İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, 35 şüpheliden 26'sının yakalandığı, 9 firarinin ise halen arandığı bildirildi.

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Kaynak: ANKA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Fetö Operasyonu: 26 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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