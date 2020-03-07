İzmir'de fetö operasyonu: 27 tutuklama - Son Dakika
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İzmir'de fetö operasyonu: 27 tutuklama

6 saat önce

İzmir'de FETÖ operasyonu: 27 tutuklamaİZMİR'de, Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait 82 gaybubet evine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında daha önce meslekten ihraç edilmiş hakim, rütbeli asker ve polislerinde bulunduğu 54 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de FETÖ operasyonu: 27 tutuklama

İZMİR'de, Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait 82 gaybubet evine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında daha önce meslekten ihraç edilmiş hakim, rütbeli asker ve polislerinde bulunduğu 54 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen şüphelilerden 27'si, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan şüpheliler için 4 Mart Çarşamba günü operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen 82 gaybubet evine eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 54 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, elektrik süpürgesinin çöp haznesini açan ekipler, zarflanmış 150 bin TL, 10 bin 205 Avro ve 25 bin 457 Dolar ele geçirdi. Yapılan aramalarda, haberleşme ve veri aktarımı sağlamak amacıyla özel program yüklenen 69 tablet ve cep telefonu, 39 ankesör kartı, örgütün 'Himmet' aldığı isimlerin bulunduğu liste ile çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 15'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 27 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İzmir'de fetö operasyonu: 27 tutuklama

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:47 Kaynak: DHA
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