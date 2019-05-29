İzmir'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
13 dakika önce
İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:21 Kaynak: AA
'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen ve bazı soruşturmalardaki ifadelerde isimleri geçen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, aralarında Hava Kuvvetleri Komutanlığında aktif görevde olan astsubay, meslekten ihraç edilen teğmen ile eşinin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.
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