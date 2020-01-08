İzmir'de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

İzmir'de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

6 saat önce

İZMİR'de, polisin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlediği operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı, System.String[]

İZMİR'de, polisin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlediği operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

? İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Kent merkezinde ve ilçelerde belirlenen adreslere bu sabah yapılan eş zamanlı baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinin örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, diğer şüphelilerin ise örgüte ait bankalarda hesap artışı gibi deliller neticesinde tespit edildiği bildirildi.Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 08:36 Kaynak: DHA
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