İzmir'de Fetö Operasyonuna 12 Tutuklama
1 saat önce
İzmir'de, FETÖ'nün mahrem yapılanması ile ilgili ardışık aramalara yönelik operasyon kapsamında 12 kişi tutuklandı.
İzmir
'de, FETÖ'nün mahrem yapılanması ile ilgili ardışık aramalara yönelik operasyon kapsamında 12 kişi tutuklandı. PKK
operasyonuna yönelik olarak yapılan operasyonda da 1 zanlıya tutuklama kararı çıktı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın talimatıyla harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ'nün mahrem yapılanması ile ilgili ardışık aramalara yönelik operasyon kapsamında bazı kişileri gözaltına almıştı. Gözaltına alınan şüpheliler, TEM Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, operasyon kapsamında 12 kişi tutuklandı.
Öte yandan, TEM ekiplerinin PKK terör örgütüne yönelik operasyonu kapsamında da, 1 kişinin tutuklandığı da öğrenildi. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:55 Kaynak: İHA
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