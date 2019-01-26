Son Dakika Haberleri: İzmir'de Fetö Operasyonuna 12 Tutuklama

İzmir'de Fetö Operasyonuna 12 Tutuklama

1 saat önce

İzmir'de, FETÖ'nün mahrem yapılanması ile ilgili ardışık aramalara yönelik operasyon kapsamında 12 kişi tutuklandı.

İzmir'de Fetö Operasyonuna 12 Tutuklama, System.String[]
İzmir'de, FETÖ'nün mahrem yapılanması ile ilgili ardışık aramalara yönelik operasyon kapsamında 12 kişi tutuklandı. PKK operasyonuna yönelik olarak yapılan operasyonda da 1 zanlıya tutuklama kararı çıktı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ'nün mahrem yapılanması ile ilgili ardışık aramalara yönelik operasyon kapsamında bazı kişileri gözaltına almıştı. Gözaltına alınan şüpheliler, TEM Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, operasyon kapsamında 12 kişi tutuklandı.

Öte yandan, TEM ekiplerinin PKK terör örgütüne yönelik operasyonu kapsamında da, 1 kişinin tutuklandığı da öğrenildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:55 Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Karısının Yasak Aşkını Yakalayıp Dehşet Saçan Koca ve Yakınlarına Ceza Yağdı İzmir'de Korkutan Deprem

Su Basan Alt Geçitteki Aracı Gören Vatandaşlar, Ekipleri Alarma Geçirdi Aşırı Kilo Problemi Nedeniyle Hastaneye Giden Kadının Midesinden 7 Kilo Ur Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 14:17:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Fetö Operasyonuna 12 Tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]