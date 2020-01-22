İzmir'de FETÖ operasyonunda 12 şüpheli için gözaltı kararı verildi - Son Dakika
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İzmir'de FETÖ operasyonunda 12 şüpheli için gözaltı kararı verildi

36 dakika önce

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

İzmir'de FETÖ operasyonunda 12 şüpheli için gözaltı kararı verildi, System.String[]

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İzmir ve Ankara'da örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen 10 şüpheli ile hakkında aleyhe beyan ve örgütsel fişleme bulunan 2 ihraç polis memuru olmak üzere, 12 şüpheliyi yakalamak için gözaltı kararı verildi.

İl organize suçlarla mücadele şubesi ekiplerince, şüphelileri yakalamak için operasyon başlatıldı.

Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:46 Kaynak: AA
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