İzmir'de FETÖ operasyonunda 12 şüpheli için gözaltı kararı verildi - Son Dakika

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İzmir'de FETÖ operasyonunda 12 şüpheli için gözaltı kararı verildi
36 dakika önce
İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:46 Kaynak: AA
İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İzmir ve Ankara'da örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen 10 şüpheli ile hakkında aleyhe beyan ve örgütsel fişleme bulunan 2 ihraç polis memuru olmak üzere, 12 şüpheliyi yakalamak için gözaltı kararı verildi.
İl organize suçlarla mücadele şubesi ekiplerince, şüphelileri yakalamak için operasyon başlatıldı.
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