İzmir'de FETÖ operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de FETÖ operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

07.03.2021 17:45
İzmir'de FETÖ operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı, System.String[]

İZMİR merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen aralarında öğretmen, avukat ve vergi dairesi uzman yardımcılarının da bulunduğu 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İZMİR merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen aralarında öğretmen, avukat ve vergi dairesi uzman yardımcılarının da bulunduğu 11 şüpheliden 5'i tutuklandı. Diğer 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 Mart'ta, FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarıyla irtibatta oldukları belirlenen kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de şüphelilere yönelik İzmir ile  Kütahya, Bitlis, Kahramanmaraş, Burdur, Karaman, Ankara ve Bingöl'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında  öğretmen, avukat ve vergi dairesi uzman yardımcılarının da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 11 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


- İzmir

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Vergi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de FETÖ operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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