İzmir'de FETÖ/PDY operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de FETÖ/PDY operasyonu - Son Dakika

İzmir'de FETÖ/PDY operasyonu

6 saat önce

İzmir'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatıldı.

İzmir'de FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]

İzmir'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatıldı.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, bu sabah İzmir ilçelerinde 2'si örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı ve ayrıca 7 kişi hakkında ise aleyhlerinde ifade, teşhis gibi delillere istinaden toplam 9 kişiyi yakalamak için operasyon başlatıldı.


Şüphelileri yakalamak için başlatılan operasyon devam ediyor. - İZMİR

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:01 Kaynak: İHA
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