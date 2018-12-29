İzmir'de Fetö Soruşturmasında 17 Tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, terör örgütü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 28 şüpheliden 17'si tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, terör örgütü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 28 şüpheliden 17'si tutuklandı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, terör örgütü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü operasyonlar düzenledi. İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen baskınlarda, aralarında emekli albay da bulunan 28 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı. Tutuklananların 12'sinin muvazzaf asker oldukları ve birçoğunun üsteğmen ve uzman çavuş olduğu bildirildi. Diğer 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5'i ise etkin pişmanlık yasasından faydalandı.



Operasyon kapsamında firari konumda olan 2 şahsın yakalanmalarına yönelik çalışmalara devam edildiği öğrenildi. - İZMİR

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