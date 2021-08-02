İzmir'de FETÖ üyesi olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. A.B'nin eski öğretmen olduğu ve kamudan ihraç edildiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Akçaşehir Mahallesi Akkuyu mevkisindeki yol kontrolü sırasında durdurulan araçta bulunan A.B. hakkında, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.

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