Üye Girişi
İzmir'de FETÖ ve PKK şüphelisi 3 kişi yakalandı - Son Dakika

İzmir'de FETÖ ve PKK şüphelisi 3 kişi yakalandı

16.12.2021 12:16
İzmir'de FETÖ ve PKK şüphelisi 3 kişi yakalandı

İzmir'de terör örgütleri PKK ve FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir'de terör örgütleri PKK ve FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğer 2 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik icra edilen planlı çalışmalar kapsamında; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan T.Ö.'nün Çiğli ilçesinde ulunduğunu tespit etti. Şüpheli, jandarma ekipleri tarafından 14 Aralık tarihinde ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Suriye'de PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet göstererek, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen M.Y. ve G.H. isimli terör örgütü mensuplarının da Menderes ilçesinde bulunduğunu belirledi. Şüphelilerin bulunduğu ikamete baskın yapan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

FETÖ şüphelisi tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen FETÖ/PDY şüphelisi T.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Menderes ilçesinde yakalanan PKK/KCK/YPG/PYD şüphelisinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

İzmir'de FETÖ ve PKK şüphelisi 3 kişi yakalandı
İzmir'de FETÖ ve PKK şüphelisi 3 kişi yakalandı
İzmir'de FETÖ ve PKK şüphelisi 3 kişi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Jandarma, İzmir, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de FETÖ ve PKK şüphelisi 3 kişi yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
12:13 "Zehir" operasyonunda sahte içkiyi bir iş hanının tuvaletinde satıyorlarmış
12:10 Fenerbahçe, Barcelona altyapısından transfer yaptı!
12:05 ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı
11:57 Yeni akım, dalga dalga yayılıyor! İnsanlar 1970 yılına geri dönmeye çalışıyor
11:56 Bu iddia ortalık karıştırır! Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a parti teklifinde bulundu
11:50 Tüm sezonların en yüksek rakamı! Trabzonspor sattığı forma ile kasasını doldurdu
11:39 Kadıköy'de Süperman olduğunu söyledi! Atladı, zıpladı, kaçtı
11:38 Şeytanın aklına gelmez! Abla-kardeş tekstil piyasasında 100 milyonluk vurgun yaptı
11:13 Asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan mı açıklayacak? İşte masadaki son rakam
11:09 Sahte içkiden ölenlerin sayısı artmaya devam ediyor, can kaybı 23'e yükseldi
Merkez Bankası yılın son faiz kararını bugün açıklayacak! Merkez Bankası yılın son faiz kararını bugün açıklayacak!         
12:19
Fenerbahçe, Barcelona altyapısından transfer yaptı! Fenerbahçe, Barcelona altyapısından transfer yaptı!         
12:11
ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
12:05
10 gün önce hastaneden çıkmıştı! 1 aylık bebek yatağında ölü bulundu 10 gün önce hastaneden çıkmıştı! 1 aylık bebek yatağında ölü bulundu         
11:55
Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak         
10:53
'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz! 'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz!         
10:18
Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti         
09:46
Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı, raflardan tarihi geçmiş ürünler çıktı Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı, raflardan tarihi geçmiş ürünler çıktı         
09:26
Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak         
08:01
Tuvaletini yaparken uçurumdan yuvarlandı! Kurtarıldığına ilk sözleri ''Allah razı olsun beni karıma kavuşturdunuz'' oldu Tuvaletini yaparken uçurumdan yuvarlandı! Kurtarıldığına ilk sözleri ''Allah razı olsun beni karıma kavuşturdunuz'' oldu         
06:15
Bakan Nebati'nin iş insanı kardeşinden faiz yorumu geldi Bakan Nebati'nin iş insanı kardeşinden faiz yorumu geldi         
19:22
3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü 3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü         
16:59
Konuşanlar programının 44. bölümüne ilişkin RTÜK kararı: Yayından kaldırılıyor Konuşanlar programının 44. bölümüne ilişkin RTÜK kararı: Yayından kaldırılıyor         
16:30
Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak         
15:52
Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor         
15:30
Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı         
15:15
PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu         
15:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 12:23:19. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de FETÖ ve PKK şüphelisi 3 kişi yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement