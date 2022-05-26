İzmir'de FETÖ operasyonu: 21 gözaltı - Son Dakika
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İzmir'de FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

26.05.2022 10:44

İZMİR'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, aralarında örgüte ait okullarda idarecilik yapanlar ile avukatların da bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

İZMİR'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, aralarında örgüte ait okullarda idarecilik yapanlar ile avukatların da bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY için çalışmalar yapan 21 kişiye yönelik operasyonlar düzenledi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin tamamı, bu sabah gözaltına alındı. Şüphelilerin, daha önce örgütsel kaydı bulunmayan kişiler adına kiraladıkları, adreslerini yakın akrabalarından dahi gizledikleri, 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evlerinde örgütten aldıkları talimatlar doğrultusunda çalışmalar yaptıkları belirlendi. Evlerde yapılan aramalarda ise 26 bin 450 TL, 8 bin 900 dolar, 4 bin 140 euro ve 20 pound ele geçirildi. Ayrıca 1 sahte kimlik, 1 kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyale de el koyuldu. Şüpheliler arasında, örgüte ait okullarda idarecilik yapanlar ile avukatların da olduğu ve daha önce 'yurt sorumlusu', 'bölge sorumlusu' gibi görevlerde bulundukları belirlendi.


İzmir'de FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
İzmir'de FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
İzmir'de FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
İzmir'de FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
İzmir'de FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
İzmir'de FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
İzmir'de FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
İzmir'de FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
İzmir'de FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
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İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine baskın: 21 gözaltı İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine baskın: 21 gözaltı İZMİR'DE FETÖ OPERASYONU 12 GÖZALTI İZMİR'DE FETÖ OPERASYONU 12 GÖZALTI
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de FETÖ operasyonu: 21 gözaltı - Son Dakika


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